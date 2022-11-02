Kayseri İtfaiyesi 560 olaya müdahale etti

Kayseri İtfaiyesi, ekim ayında 560 olaya müdahale etti.

Kentte 17 farklı istasyonda 55 araç ve 293 personel ile hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, zor durumda kalan vatandaşların imdadına koşmaya devam ediyor. Bu çerçevede ekim ayı içerisinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, 560 olaya müdahale etti.

242 yangın, 6 su baskını, 76 trafik kazası ve 236 kurtarma olayına müdahale eden ekipler, vatandaşlardan da takdir topladı.