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Kayseri İnternet Habercileri Birliği kuruldu
Kayseri’de faaliyette bulunan medya kuruluşları tarafından İnternet Habercileri Birliği kuruldu.
KAYSERİ 11.12.2020, 15:58
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Kayseri’de faaliyette bulunan medya kuruluşları tarafından İnternet Habercileri Birliği kuruldu.Kayseri’de faaliyette bulunan 8 medya kuruluşu tarafından İnternet Habercileri Birliği kuruldu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan kişilerin oluşturduğu İnternet Habercileri Birliği üyeleri faaliyetlerine başladı. Birlik üyeleri, ilk ziyaretlerini ise Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’ya yaptı. Ziyarette konuşan Altınkaya, "İnternet gazeteciliği yapan cemiyet üyesi arkadaşlarımızın bir araya gelerek güç birliği oluşturmaları mesleğimiz adına sevindirici bir gelişme. Her noktasında güzel gelişmelerin yaşandığı Kayseri’mize faydalı medya kuruluşlarının olması da bizler adına gurur verici. İnternet Habercileri Birliği’ni oluşturan arkadaşlara da çalışmalarında başarılar, Kayseri adına güzel haberler yapar dileğinde bulunuyorum" dedi.
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