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Kayseri İl Jandarma Komutanı değişti
Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Jandarma Komutanı olarak atandı.
KAYSERİ 24.08.2021, 10:37
Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Jandarma Komutanı olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 11 maddesi gereğince İl Jandarma Komutanlıklarında değişim yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar gereği, Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik’in yerine Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit atandı.