Kayseri Havalimanı Temmuz ayında 263 bin 353 misafir ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Kayseri Havalimanı’nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 170 bin 842, dış hat yolcu trafiği 92 bin 511 oldu. Böylece Temmuz ayında toplam 263 bin 353 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında, Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 176, dış hatlarda 728 olmak üzere toplamda bin 904’e ulaştı. Yük trafiği ise temmuz ayında toplamda 3 bin 599 ton oldu.

2022 yılının 7 aylık döneminde ise Kayseri Havalimanı’nda yolcu trafiği 1 milyon 250 bin 378, uçak trafiği 9 bin 305, yük trafiği ise 14 bin 558 ton olarak gerçekleşti.