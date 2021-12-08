Kayseri Havalimanı 1 milyon 539 bin yolcuya hizmet verdi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre; Kayseri Havalimanı’nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 125 bin 823, dış hat yolcu trafiği 25 bin 320 oldu. Böylece kasımda toplam 151 bin 143 yolcuya hizmet verildi. Kasım ayında, Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 961, dış hatlarda 220 olmak üzere toplamda bin 181’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 1.568 ton oldu.

2021 yılının 11 aylık dönemde ise Kayseri Havalimanı’nda yolcu trafiği 1 milyon 539 bin 330, uçak trafiği 12 bin 628, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 18 bin 925 ton olarak gerçekleşti.