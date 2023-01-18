Kayseri hakemleri, atletik testi geçemedi

Kayseri Bölgesi 5 klasman hakemi, Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen FİFA Atletik Testi’ni geçemedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Klasman listesinde klasman gerileyen Kayseri hakemliği, atletik testi de geçemedi. Merkez Hakem Kurulu tarafından Argıncık Stadı’nda düzenlenen Atletik Teste giren Kayseri bölgesi klasman hakemleri, başarısız oldu.

Nevşehir, Sivas, Kayseri ve Kırşehir illerinin bağlı olduğu devre arası koşusuna Kayseri’den 4 orta, 1 yardımcı olmak üzere 5 klasman hakemi katıldı. Ramazan Haymana, Alim Kandemir, Necati Selçuk Şahin, Özgür Reha Alıcı ve Recep Güneş FIFA Atletik Testi’ni geçemedi. Hakemler, gelecek ay gerçekleştirilecek ikinci koşuda da başarısız olursa bir klasman daha gerileyecek.