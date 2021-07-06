Kayseri GSB Spor Okullarına yoğun ilgi

Kayseri’de GSB Spor Okulları büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Pandemi yasaklarının kalkması ve okulların tatile girmesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan GSB Spor Okulları yoğun ilgi görüyor. 1 Temmuz 2021 itibarıyla 40 branşta 110 antrenör ile başlayan GSB Spor okullarına kayıt yaptıran binlerce sporcu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerde kurslara katılıyor. İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Çok Amaçlı Salonda GSB Spor Okulları Eskrim, Karate ve Cimnastik kurslarını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcular ile sohbet ederek çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgi aldı. Kayseri’de tüm çocuk ve gençlerimizi GSB Spor Okullarına davet eden İl Müdürü Kabakcı, “Pandemi dönemimizin bir nebze de olsa bitmesiyle birlikte Gsb Spor Okullarını açmış bulunuyoruz. İl Müdürlüğü olarak dün ve bugün yaptığımız incelemelerde gördüğümüz manzara bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Çocuklarımızı salonlarımızda görmek, ailelerimizi görmek sporun gelişmesinde önemli bir adım olarak görüyoruz. Bütün branşlarda çocukların cıvıl cıvıl sesleri bütün tesislerimizde yükselmesi bizleri heyecanlandırıyor. GSB Spor Okulları ile yıl boyunca çocuklarımızı performanslarına dayalı yeteneklerine göre diğer branşlara yönlendireceğiz. Ailelerimize çocuklarını spora teşvik ederek gönderdikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.