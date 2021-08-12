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Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Futsal’da lige iyi başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan B2-B3 Futsal 2. Lig’de mücadele eden Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, 1. devre müsabakalarını ikinci olarak tamamladı.

KAYSERİ 12.08.2021, 12:49
Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Futsal’da lige iyi başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan B2-B3 Futsal 2. Lig’de mücadele eden Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, 1. devre müsabakalarını ikinci olarak tamamladı.

B2 - B3 Futsal 2. lig 1. Devre Müsabakaları 25 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında Zonguldak’ta yapıldı. 8 takımın mücadele ettiği ligde Kayseri’yi temsil eden Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 16 puan alarak 1. devre müsabakalarını 2. olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılarından dolayı Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü’nü tebrik etti.
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