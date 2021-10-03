Kayseri Görme Engelliler Spor beşinci galibiyetini aldı

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, sahasında oynadığı maçta Türkiye Görme Engelliler Spor’u 3-1 mağlup etti.

B1 Futbol Ligi’nde zirve mücadelesi veren Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ligin 7.haftasında sahasında Türkiye Görme Engelliler Spor Kulübünü konuk etti. Argıncık Stadı’nda Görme Engelliler Futbol Sahasında oynanan karşılaşmada, Kayseri Görme Engelliler Spor rakibi Türkiye Görme Engelliler Spor’u 3-1 mağlup ederek ligdeki beşinci galibiyetini aldı.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile Türkiye Görme Engelliler Spor Kulübü karşılaşmasını AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı izleyerek destek verdiler.

Rakibi karşısında aldığı galibiyetle puanını 15’e çıkaran Kayseri Görme Engelliler Spor, maç sonu büyük sevinç yaşadı.