Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları’ndan ‘Milli Piyango’ açıklaması

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, milli piyango ile yilgili yaptığı basın açıklamasında, “Milli piyango umut olmasın devlet kumar oynatmasın” dedi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Toplantı Salonunda gerçekleşen basın açıklamasına Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Milli piyango oyununun oynatılmasının vatandaşı koruyan devlet anlayışına yakışmadığını söyleyen Ahmet Taş, “2020 yılının son günlerine geldiğimiz şu günlerde, özellikle şehir merkezlerinde aslı düpedüz kumar olan Milli Piyango bilet satış gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşmaya başlamış bulunuyor. Çalışmadan kazanma, emek vermeden zengin olma ümidi ile yapılan Milli Piyango satışı dinimizce kumar sayılan ve kazancı haram olan bir bahis oyunudur. Ne yazık ki uzun yıllardır devlet eliyle devam ettirilen, vatandaşımızın ümitlerini istismar edip bugüne kadar kazananların faydasını görmediği bu kumar oyunu, devlete de vatandaşa da yakışmayan bir eylemdir, Hele hele de bu fiilin devlet kurumu olan bir kuruluş tarafından yapılması vatandaşını koruyan devlet anlayışına asla yakışmamaktadır” dedi.

Milli piyango oyunlarından devletin elinin çekilmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Taş, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Acı tatlı olaylarla geçen 2020 yılında, ülkemize ve insanımıza hizmet eden tüm devlet idareci ve kurumlarını tebrik ediyoruz. Halka hizmet yolunda gece gündüz çalışan sivil kurumlarımızı ve toplum gönüllülerimizi tebrik ediyor teşekkür ediyoruz. 2020 yılında adalet sağlanamadığı için mazlumlukları devam edenlerin mazlumluklarının giderilmesi, dinen haram, ahlaken çirkin olan ve yıllardır talepler dikkate alınmadığı için halen çalışmaya devam eden Milli Piyango ve diğer bahis oyunlarından da devletin elini çekmesi ve kumar oynatan devlet suçlamasından kurtulması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. 1 Ocak 2021 günü başlayacak yeni yılın ülkemize, insanımıza ve insanlığa hayır, bereket, adalet, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyoruz.”