Kayseri; ’Genel Hayatı Etkinlik Kararı Olan İller’ İçerisine Girdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Kayseri genel hayatı etkinlik kararı olan iller içerisinde yer aldı" dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ersoy; "Kayseri’de evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızın hak sahibi olmak için heyecanla beklediği haber gerçekleşti. Kayseri genel hayatı etkinlik kararı olan iller içerisinde yer aldı. Hayırlı olsun sevdamız Kayseri" ifadelerini kullandı.