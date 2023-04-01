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Kayseri; ’Genel Hayatı Etkinlik Kararı Olan İller’ İçerisine Girdi

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; "KAYSERİ GENEL HAYATI ETKİNLİK KARARI OLAN İLLER İÇERİSİNDE YER ALDI" DEDİ.

KAYSERİ 01.04.2023, 16:43
Kayseri; ’Genel Hayatı Etkinlik Kararı Olan İller’ İçerisine Girdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Kayseri genel hayatı etkinlik kararı olan iller içerisinde yer aldı" dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ersoy; "Kayseri’de evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızın hak sahibi olmak için heyecanla beklediği haber gerçekleşti. Kayseri genel hayatı etkinlik kararı olan iller içerisinde yer aldı. Hayırlı olsun sevdamız Kayseri" ifadelerini kullandı.

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