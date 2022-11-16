Kayseri Gençlerbirliği’nin puanı silindi

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği’nin 3 puanı silindi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 9. haftasında ilk yarıyı Kayserigücü FK önünde 6-0 geride tamamlayan ve karşılaşmanın ikinci yarısına çıkmayan Kayseri Gençlerbirliği’nin 3 puanı silindi. A Grubunda geride kalan 9. hafta sonunda oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kayseri Gençlerbirliği 5 puan topladı. Topladığı 5 puanla grupta 10.sırada yer alan Gençlerbirliği’nin 3 puanın silinmesi nedeniyle 2 puanla sıralamadaki yerini korudu.

Futbol İl Tertip Komitesi Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel başkanlığında yaptığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Futbol Müsabaka Talimatının 24-1/a maddesi “ Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir” gereğince Kayseri Gençlerbirliği’nin 3 (üç)puanın silinmesine karar verildi” denildi.