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Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde

Kadınlar Futbol Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

KAYSERİ 25.04.2021, 08:53
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Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde

Kadınlar Futbol Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadın Futbol Ligi’nde D gruplarındaki karşılaşmalar bugün tamamlandı ve gruplarında ilk iki sırayı alarak isimlerini çeyrek finale yazdıran ekipler belli oldu. Antalya’daki Emirhan Otel Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmalarda D Grubu’nda Kayseri Gençlerbirliği ile Kocaeli Bayan Futbol Takımı 2-2 beraber kalırken, Konak Belediyespor ise Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Konak Belediyespor D Grubunu 7 puanla lider tamamlarken, Kayseri Gençlerbirliği ise 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselen ekipler oldular. Kayseri Gençlerbirliği D Grubunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Mağlup olmayan gruptan çıkmayı başaran Kayseri ekibi Gençlerbirliği büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Gençlerbirliği’nin D Grubunda aldığı sonuçlar şu şekilde;

Konak Belediyespor-Kayseri Gençlerbirliği 0-0

Krd. Ereğli Belediyespor-Kayseri Gençlerbirliği 0-1

Kocaeli Bayan Futbol-Kayseri Gençlerbirliği 2-2
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