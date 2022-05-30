Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde 3. Kösedağ dönemi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin olağan Genel Kurulu’nda Metin Kösedağ 3. kez başkan seçildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Metin Kösedağ ile Gazeteci Recep Bulut’un aday olduğu genel kurulda, 215 üyeden 196’sı oy kullandı. Oyların 108’ini alan mevcut başkan Metin Kösedağ yeniden başkan olarak seçilirken, diğer aday Recep Bulut ise 88 oy aldı. Kullanılan 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimi kazanan beyaz listenin yönetim kurulu, "Metin Kösedağ, Canan Bayram, Orhan Canbulatel, Kürşat Açıkgöz, Demet Öztürk, Mustafa Gürbüz, Mustafa Duran, Ahmet Şan, Erkinbeğ Uygurtürk, Rıfat Kural, Salih Karakuzu, Emre Şapçı, Ali Altuntaş" isimlerinden oluşurken, denetim kurulu ise, "Sabahattin Sürmen, Zafer Kara, Duygu Uludaşdemir, Refik Yıldırım, Hakan Çifçi" isimlerinden oluştu.