Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel başkanlığında toplanarak aldığı kararları açıkladı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 8. hafta, Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme’de 6. hafta, Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi’nde ve Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde ise 3.hafta geride kaldı. Futbol Tertip Komitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’de oynanan müsabakalar sonucunda ihraç edilen Özvatanspor’dan Efendi Arıcı ve Engincan Özcan’ın ilk resmi maçta oynamayarak cezasının infazına, Gültepespor’dan Samet Bayındır ve Kocasinan Şimşekspor’dan İbrahim Avcı’nın ise tedbirli olarak il disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi. Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme’de Yeni Erciyesspor’dan Mehmet Can Çalış, Muhammet Ali Turan, Demirspor’dan Behçet Ekinci, Develi 1954spor’dan Hasan Sosun tedbirli olarak il disiplin kuruluna sevk edildi. Bariz gol şansını önlemekten dolayı kırmızı kart gören Yahyalı Gençlerbirliği’nden Mustafa Özkan ise 1 maç ceza aldı. Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi’nde Erciyesgücüspor’dan Musa Güneş 1 maç ceza alırken, Gaziosmanpaşaspor’dan Berat Koç, Talas Denizspor’dan Fevzi Can Arık ve Ergen Yaldız (yönetici), Talas Anayurtspor’dan Anıl Halil Kökoğlu tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Ek raporda belirtilen Kayseri Atletikspor’dan Murat Mıhçı ile Demirspor’dan Mustafa Akkaya da 1’er maç ceza aldılar.

Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde ise Kayseri Atletikspor’dan İbrahim Kayar 1 maç ceza aldı.