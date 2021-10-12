Kayseri Futbol İl Temsilcisi Yücel: "Amatöre emek verenler başarılı olsun"

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Süper Amatör Küme fikstür çekimini değerlendirdi. Yücel, amatöre emek veren takımların başarılı olması temennisinde bulundu.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel; "Uzun bir aradan sonra bu ortamı özlemişiz. heyecanlı bir kura çekimi oldu. Gruplar dengeli oldu. İnşallah kazasız belasız sakatlıksız bir sezon geçirilir. Emek veren, bu işe zaman harcayan takımların başarılı olmasını temenni ediyorum. Hakeden takım umarım BAL için baraj maçı oynar" dedi.

2 grupta 20 takımın mücadele edeceği Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk hafta maçları 23 Ekim 2021’de oynanacak. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar Kayseri şampiyonluğu ve BAL baraj maçı için sahaya çıkacak. Gruplarında son 2 sırayı alan takımlar direkt küme düşecek. Gruplarda sondan 3. sıradaki takımlar birbiriyle mücadele edecek. bu maçı kaybeden takım da bir alt lige düşecek.