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Kayseri finalde

NEVŞEHİR’DE ONLİNE OLARAK DÜZENLENEN 2020 YILI TÜRKİYE MÜNAZARA LİGİ İÇ ANADOLU BÖLGE FİNALİ YARIŞMASI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU.

KAYSERİ 02.10.2020, 14:24
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Kayseri finalde

Nevşehir’de online olarak düzenlenen 2020 Yılı Türkiye Münazara Ligi İç Anadolu Bölge Finali yarışması büyük heyecana sahne oldu.

Kayseri Gençlik Merkezini temsilen katılan Ulema Grubu, Nevşehir ve Konya ekiplerini geçerek grubunu lider olarak tamamladı. Ulema Grubu, elde ettiği bu sonuç ile bugün yapılacak olan İç Anadolu Bölge Finaline katılmaya hak kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Ulema Grubu öğrencileri Rabia Düzgün ve Hacer Bağdatlı’yı tebrik ederek, katılacakları İç Anadolu Bölge Finalinde başarılar diledi.

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