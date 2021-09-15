Kayseri eserlerini istiyor

Kentin turizm değerlerini tanıtmak, başka şehirlerde bulunan Kayseri’ye ait eserlerin kente getirilmesini sağlamak amacıyla Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği kuruldu.

Dernek Başkanı Halit Erkiletlioğlu ve dernek üyeleri; Kültepe’de düzenledikleri toplantıda derneğin faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Dernek Başkanı Halit Erkiletlioğlu; Kültepe’nin çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu ifade ederek "4 bin senelik olduğu halde Kayseri’de bile çok tanınmıyor. Kültepe ve Koramaz Vadisi son birkaç sene içerisinde ortaya çıkartılan gizli bir vadi. İçerisinde birçok yerleşim yerleri, tapınaklr, mağaralar, değirmenler hatta ölü yakılan mezarlar var. Bunların tanınması çok önemli Kayseri için. Bunun için de Kapadokya Kültepe Koramaz Derneği’ni kurduk. Kayseri kadim bir şehir. Kültepe de Anadolu’nun en kadim yerleşim yerlerinden bir tanesi. Koramaz Vadisi de çok orjinal bir vadi. Bir Kayserili olarak bunların mücadelesini vermemiz lazım. Kazılarda çıkan 23 bin civarında tableti Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesine kaptırmışız. Burada çıkanın orada ne işi var? Bu mücadelenin ilk adımını atmış olduk. Kayseri bölgesindeki tek Pers eseri olan Bünyan Sunağı var, o da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde teşhirde. Şimdi onun peşindeyiz. Onu da müzemize kazandırabilirsek Kayseri’nin en eski tarihiyle ilgili büyük eserleri getirmiş olacağız" dedi.

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise Türkiye’de Kültepe gibi donanımlı bir ören yerinin olmadığını kaydederek; "Kayseri’nin en önemli eski çağ yerleşim merkezi Kültepe. Buralarda son yıllarda yaptığımız çalışmalar içinde kazı çalışmalarının yanında daha başka konularda da çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Kültepe’nin tanıtılması konusunda bazı girişimler var. Bu girişimler içerisinde Kültepe - Koramaz Derneği’nin kurulması yer alıyor. Kültepe’deki kazılar; 12 ay boyunca gerçekleştiriliyor ve yapılan kazılar Anadolu tarihini aydınlatmaya devam ediyor. Kayseri’de kurulmuş olan Kültepe Müzesi son dönemde kente bir hareketlilik kattı. Gerçek anlamda ziyaretçi açısından iyi bir sayıya ulaştığını görüyoruz. Tabi bu tek başına katkı sağlamaya yetmiyor. Özellikle son dönemde ören yerinde yapacağımız çalışmalar bize muhakkak ki çok daha fazla katkıda bulunacak. Kayseri Müzesi ile ilgili yapılan çalışmaların yanında Kültepe’de de bu dönemde özellikle kazı evinin yanındaki ziyaretçi merkezinin yapım çalışmaları son aşamaya geldi. Aynı şekilde yakın zamanda ören yerinde Asurlu tüccarların nasıl yaşadığını gösterecek bir düzenlemeye gidilecek. Bunlar eminim ki ören yerinin farkındalığını artıracak. Türkiye’de bu şekilde, bu kadar donanımlı bir ören yeri yok. Müzesiyle, ziyaretçi merkeziyle, Asurlu tüccarlar mahallesiyle birlikte gerçekten önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akgül, kente 3 müze kazandırma çalışmalarının olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Koramaz Vadisi’nin kalıcı listeye girmesi için mücadele edeceklerini söyledi.