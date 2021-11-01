Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcularından büyük başarı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi sporcuları katıldıkları Minikler Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasında 17 madalya kazandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında 23-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Talas Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan Minikler Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasına Kayseri Emniyetspor Kulübü de katıldı. 23 sporcu ile turnuvaya katılan kulüpten 6 sporcu birincilik derecesi ile altın madalya, 6 sporcu ikincilik derecesi ile gümüş madalya, 5 sporcu da üçüncülük derecesi ile bronz madalya olmak üzere 17 madalya kazandı.

Genel klasmanda ise Kayseri Emniyetspor Kulübü takım halinde 1’incilik kupası kazandı.