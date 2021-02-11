Kayseri Emniyeti’nden ‘Bilinçli trafik’ bilgilendirmesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların bilinçli trafik ortamında hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan Trafik Medya Yüzüne ait dijital görselleri kentin farklı noktalarındaki billboardlarda yayınladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Şubat 2021 günü saat 14:00’te Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzleri Projesinin Tanıtımı ve 2020 Yılı Trafik Medya Ödülleri Programı” düzenlenmiştir. İçişleri Bakanlığımızca karayolu trafiğinde vatandaşlarımızın daha bilinçli trafik ortamında hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan Trafik Medya Yüzüne ait dijital görsellerin billboard ve raket basımı yapılarak halkın yoğun olduğu noktalara asılmıştır.”