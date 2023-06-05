Kayseri Emniyet Spor Kulübü’nden madalyalara ambargo
Kayseri Emniyet Spor Kulübü Taekwondo Takımı, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde düzenlenen şampiyonada madalyalara ambargo koydu.
KAYSERİ 05.06.2023, 17:23
Kayseri Emniyet Spor Kulübü Taekwondo Takımı, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde düzenlenen şampiyonada madalyalara ambargo koydu.
Kayseri Emniyet Spor Kulübü Taekwondo Takımı, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde düzenlenen Kayseri Gençler İl Şampiyonasına 13 sporcu ile katıldı.
Düzenlenen müsabakalar sonucunda takım 8 birincilikle altın ve 3 ikincilik ile gümüş madalya alarak madalyalara ambargo koydu.