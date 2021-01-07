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Kayseri Emar Grup FK, teknik heyete takviye yaptı
Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, teknik heyete yaptığı takviyeyle gücüne güç kattı. Emar Grup FK yönetimi, yardımcı antrenör ve kondisyoner olarak Emin Altındağ ile anlaştı.
KAYSERİ 07.01.2021, 10:10
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Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, teknik heyete yaptığı takviyeyle gücüne güç kattı. Emar Grup FK yönetimi, yardımcı antrenör ve kondisyoner olarak Emin Altındağ ile anlaştı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde ilk kez mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü teknik kadroya yeni bir isim dahil etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Siyahlı takımda Teknik Direktör Ferhat Kurnaz’ın isteği doğrultusunda takımın yardımcı antrenörlüğe Emin Altındağ getirdi. Yapılan imza töreninde Başkan Emre Arıkan ve 2.Başkan Oğulcan Karahan yer alırken başarılı genç antrenör Emin Altındağ sözleşmeyi imzaladıktan sonra görevine başladı.Kayseri Emar Grup Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, " Kulübümüz Atletik Performans antrenörlüğü görevi için UEFA A lisansına sahip olan Emin Altındağ ile anlaşmıştır. Camiamıza ve hocamıza hayırlı olsun" denildi.
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