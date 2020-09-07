Kayseri Emar Grup FK, 5 ayrılık birden

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon öncesi ayrılık yaşandı.

BAL’da mücadele etmeye hazırlanan Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon öncesi 5 isim ile yollarını ayırdı. Sarı-Siyahlı takımda forma giyen Buğra Kara, Emre Kerem, Mehmet Ali Tanrıkulu, Fatih Ülker ve Şeyh İsmail Orhan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Emar Grup FK yapılan açıklamada, “Süper Amatör Küme planlamasıyla başlayan maceramızın BAL Liginde hedefi zorlayan bir ekip olma çabasına dönmesiyle teknik ve yönetimin istişaresi sonucunda Buğra Kara, Emre Kerem, Mehmet Ali Tanrıkulu, Fatih Ülker ve Şeyh İsmail Orhan ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.