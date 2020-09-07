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Kayseri Emar Grup FK, 5 ayrılık birden
SPOR TOTO BÖLGESEL AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİ EMAR GRUP FK, YENİ SEZON ÖNCESİ AYRILIK YAŞANDI.
KAYSERİ 07.09.2020, 09:40
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon öncesi ayrılık yaşandı.
BAL’da mücadele etmeye hazırlanan Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon öncesi 5 isim ile yollarını ayırdı. Sarı-Siyahlı takımda forma giyen Buğra Kara, Emre Kerem, Mehmet Ali Tanrıkulu, Fatih Ülker ve Şeyh İsmail Orhan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Emar Grup FK yapılan açıklamada, “Süper Amatör Küme planlamasıyla başlayan maceramızın BAL Liginde hedefi zorlayan bir ekip olma çabasına dönmesiyle teknik ve yönetimin istişaresi sonucunda Buğra Kara, Emre Kerem, Mehmet Ali Tanrıkulu, Fatih Ülker ve Şeyh İsmail Orhan ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
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