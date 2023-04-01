Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü’nden büyük başarı

Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, elde ettiği başarılarla 2022-2023 sezonuna damga vurdu.

2022-2023 sezonunda birçok kategoride mücadele eden Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü katıldığı 6 kategoride büyük bir başarıya imza atarak 7 kupa birden kazandı. Türkiye geneli ve Kayseri’nin en büyük altyapısına sahip olan Elit Voleybol Spor Kulübü adından söz ettirmeye devam ediyor. Okul takımında Kayseri Şampiyonu olan Elit Voleybol Spor Kulübü gruplarda Yozgat’ta mücadele ederek namağlup grup birinci olarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı. Elit Voleybol Spor Kulübü 03-06 Mayıs 2023 tarihleri arasında Konya, Amasya, Bilecik ve Gümüşhane illerinden biri ile yarı finalde karşılaşacak.

Elit Voleybol Spor Kulübü’nün küçük erkek takımı Kayseri Şampiyonu oldu ve 06- 09 Nisan 2023 tarihlerinde Kayseri’de yapılacak olan Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay birincileri ile grup birinciliği müsabakaları oynayacaktır. Yıldız Erkek takımı Kayseri Şampiyonu olurken 17-22 Mayıs 2023 tarihleri arası yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Geçen Sezon Türkiye 5’cisi olması sebebiyle Türkiye’de ilk 16 takıma arasına ismini şimdiden yazdırmayı başardı. Genç Erkekler Kayseri Şampiyonu olan Elit Voleybol Spor Kulübü 25-27 Nisan 2023 tarihleri arası Konya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale birincileri ile grup birinciliği müsabakaları oynayacak. Bu sezon ilk defa Bölgesel Lig Kadınlar kategorisinde katılan Elit Voleybol Spor Kulübü 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak grup ikincisi oldu.

Emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Elit Voleybol Spor Kulübü Başkanı Metin Tutum, "Gece gündüz demeden çalışan sporcularımız ve antrenörlerimiz emeklerinin karşılığını aldılar. Bizde başarı her zaman üzerine koyarak devam eder. Kazandığımız bu başarılar Kayseri tarihinde ilktir. Biz çalışmaya ve gelişme devam edeceğiz" dedi.

Elit Voleybol Spor Kulübü Koordinatörü Fuat Kalay ise, “Her kategoride şampiyonu olduk çok güzel başarılar elde ettik. Fakat işimiz daha bitmedi. Türkiye finallerinde de Kayseri’yi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Elit Voleybol Spor Kulübü olarak kazanacak çok kupalar var” diye konuştu.