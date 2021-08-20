banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
"Afganistan’dan sadece 10 mülteci alabiliriz!"
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi

Kayseri Eczacılar Odası Genel Kurul yapılacak

12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası, Genel Kurulu 17 Eylül’de yapılacak.

KAYSERİ 20.08.2021, 12:43
Kayseri Eczacılar Odası Genel Kurul yapılacak

12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası, Genel Kurulu 17 Eylül’de yapılacak.

Kayseri Eczacılar Odası yönetim kurulu toplantısında alınan kararla 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu’nun 9. Maddesi gereğince 50. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, çoğunluklu olarak 17 Eylül Cuma günü Fier Toplantı Salonu’nda saat 13:00’de yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve adreste 18 Eylül Cumartesi günü saat 13:00’de çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Yorumlar (0)
31°
açık