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Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı

Kayseri Eczacı Odası’nda 50 Olağan Genel Kurul heyecanı başladı.

KAYSERİ 18.09.2021, 17:28
Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı

Kayseri Eczacı Odası’nda 50 Olağan Genel Kurul heyecanı başladı.

Kentte bulunan bir otelde yapılan genel kurulda divan heyetinin oluşmasının ardından faaliyet raporları okundu. Kurulda konuşan SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; genel kurulun hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Mevcut Oda Başkanı Uğur Nuri Akın; meslek için daha iyi işler başarmak için tekrar aday olduklarını söyleyerek; "50. olağan genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi 2 yılda bir seçimli olağan kongremize gidiyoruz. Bu sene de seçim senemiz. Umarım seçim sonucunun, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepimiz meslek için uğraşıyoruz. Emeğimiz hep bu yönde. Bizler de bunu bilerek tekrardan aday olmaya karar verdik. Umarım mesleğimiz adına daha iyi işler başarmak bizlere nasip olur. Gerçekten çok zor bir süreçten geçtik, pandemi yaşadık. Umarım böyle bir süreçle bir araya gelmeyiz. Gerçekten yorulduk. Türkiye umarım güzel günlere biran önce kavuşur" ifadelerini kullandı.

Mevcut Başkan Uğur Nuri Akın ve Uğur Gençtürk’ün aday olduğu genel kurulda oy verme işlemi yarın yapılacak.

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