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Kayseri derbisi Develi Belediyespor’un

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig ekiplerinden Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı, ligin 7.haftasında evinde Melikgazi Belediyespor’u set vermeden 3-0 mağlup etti.

KAYSERİ 20.11.2021, 19:22
Kayseri derbisi Develi Belediyespor’un

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig ekiplerinden Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı, ligin 7.haftasında evinde Melikgazi Belediyespor’u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda Kayseri Derbisi’nde, Develi Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor ligin 7. haftasında karşı karşıya geldiler. Develi Belediyespor, Melikgazi Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek derbiyi kazanan taraf oldu.

Salon: Develi Spor Salonu

Hakemler: Cihan Demir xx, Ömer Acıcı xx

Develi Belediyespor: Gökhan Çatal xxx, Mert Tetik xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Anıl Tokat xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatin Ürün xxx, Bünyamin Aslan xxx, Aleksandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Yusuf Erdem xxx, Berkan Eryüz xxx, Oktay Tetik xxx, Çağatay Durmuş xxx

Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç x, Mustafa Sızlağ x, Mehmet Can Ağırbaş x, Burak Enes Aktürk x, Berke Tan x, Emincan Kocabaş x, Ömer Uygur x, Yusuf olgun x, Muhammed Balamir x, İsmajli Shkelqim x, Kurtuluş Can Gümüş x, Abdullah Belik x,

Setler

1.Set: 25-13

2.Set: 25-16

3.Set: 25-21

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