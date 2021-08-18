Kayseri Büyükşehir’den Kastamonu’ya 1 tır dolusu yardım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da afetzedelere dağıtılmak üzere 1 tır dolusu mutfak malzemelerinden oluşan yardım gönderdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kastamonu’da gerçekleşen sel felaketinin yaralarını sarmak için 1 tır dolusu yardım malzemesi hazırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kastamonu ilinde yakın zamanda yaşanan sel afeti sebebiyle, genel hayatı etkileyen olumsuz şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, afetzedelere dağıtılmak üzere temin edilen bir koli içeriğinde 6 kişilik büyük boy tencere, 6 kişilik büyük boy tava, 1 adet çelik çaydanlık takımı, 6 adet porselen yemek tabağı, 6 adet porselen çorba kasesi, 6 adet yemek kaşığı, 6 adet yemek çatalı, 6 adet çay kaşığı, 6 adet çay bardağı ve 6 adet su bardağı olmak üzere 525 koli mutfak malzemesi yer aldı.

Tıra yüklenen malzemeler ile bölge halkının mutfak araç gereç ihtiyaçları karşılanacak.

Kayseri Büyükşehir’in tırı, ‘Yanındayız Karadeniz’ sloganıyla Kastamonu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilisine yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Kastamonu’ya doğru yola çıktı.