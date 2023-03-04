Kayseri Büyükşehir’den deprem bölgesine çamaşır yıkama merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın depremzede vatandaşların sağlığı ve hijyeni için her türlü desteği gerçekleştirirken, deprem bölgesine Çamaşır Yıkama Merkezi kurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, depremden etkilenen vatandaşların refahı, hijyeni ve temizliği için özel önem veriyor. Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş için ilk andan itibaren yardıma ve desteğe koşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ederken, kısa süre içerisinde hayata geçirdiği konteyner kentte şimdi de Çamaşır Yıkama Merkezi’ni kurdu. Konteyner kentte ikamet eden depremzede vatandaşların çamaşır yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için ile temizlik maddelerinin yer aldığı çamaşır makinesi ve kurutma makinelerini bölgeye sevk edip, kentte Çamaşır Yıkama Merkezi’ni hizmete sundu.

Çamaşırlarını yıkayıp, kurutan depremzede vatandaşlar da anlamlı destek için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.