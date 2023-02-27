Kayseri Büyükşehir’den deprem bölgesine 597 bin unlu mamul yardımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarını deprem bölgelerine seferber ederken, depremin ilk gününden bu yana 597 bin 80 adet unlu mamul ürünü depremzedeler için bölgeye gönderdi.

Asrın felaketi olarak nitelenen deprem sonrasında yaraları sarmak için seferber olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla çeşitli unlu mamullerinden oluşan gıda maddelerini de bölgeye ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, deprem bölgesine Kent Ekmek Fabrikası’nda üretilen toplam 597 bin 80 adet unlu mamul ürünü gönderildi. Gönderilen temel gıda maddeleri arasında, ekmek, galeta, pide, lavaş, bazlama gibi ürünler olmak üzere toplam 597 bin 80 adet unlu mamul deprem bölgelerine gönderildi. Çölyaklı depremzede vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye toplam 49 bin adet glütensiz gıda da sevk edildi.

Büyükşehir, deprem bölgesinde depremzedelere yönelik gıda yardımlarını arttırmaya devam ediyor.