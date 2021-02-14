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Kayseri Büyükşehir’den ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 2021 yılı projelerinden olan ve şehrin trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla projelendiren Akıllı Kavşaklar Projesi hayata geçmeye başladı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi almak amacıyla Ulaşım A.Ş.’de toplantı düzenleyen Başkan Büyükkılıç, Akıllı Kavşaklar’ın geliştirme ve test çalışmalarının tamamlandığını, Kayseri genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi.

KAYSERİ 14.02.2021, 13:44
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Kayseri Büyükşehir’den ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 2021 yılı projelerinden olan ve şehrin trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla projelendiren Akıllı Kavşaklar Projesi hayata geçmeye başladı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi almak amacıyla Ulaşım A.Ş.’de toplantı düzenleyen Başkan Büyükkılıç, Akıllı Kavşaklar’ın geliştirme ve test çalışmalarının tamamlandığını, Kayseri genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.’nin yaptığı hizmetleri ve bundan sonra yapılacak çalışmaları gözden geçirmek amacıyla toplantı düzenledi. Ulaşım yatırımlarının değerlendirmesini yaptıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, toplantıda “Akıllı Kavşaklar” ile ilgili çalışmaların uygulanmaya başladığına dikkat çekerek, Organize Sanayi güzergâhında önemli bir kavşak olan Altınoluk kavşağında akıllı kavşağın devreye alındığını ve buna bağlı olarak 3 kavşakta da çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Akıllı Kavşaklar ile birlikte kentin trafiğinin rahatlayacağını dile getiren Büyükkılıç, “Akıllı kavşaklarla ilgili çalışmalarda kendi imkânlarımız ve kaynaklarımızla hayata geçirme noktasında son noktaya geldik. Şu anda yapılan çalışmalar ürününü verdi. Kavşaklarımızın bir kısmında uygulanıyor. Sonuç verimli olunca bunu inşallah Kayseri merkezinde genele yayılacak çalışmaları da hızlandırma yönünde talimatımızı verdik. O yönde sıkıntılarımızı da inşallah aşacağız. Amacımız vatandaşımızın konforunu sağlamaktır” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Pandemi süresi boyunca ulaşım hizmetlerine devam ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemi sıkıntılarının altına sığınarak, hizmetlerimizi durdurmadık. Daha çok çalıştık ve bu sıkıntılı süreci fırsata çevirdik. Şehrimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. İnsanımıza hizmet etmeyi seviyoruz. Sürdürülebilirliği de çok çok önemsiyoruz. Bu konuda da gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Onu da buradan paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce gerek tramvay ulaşımı ile ilgili, gerekse özel halk otobüsü ve kendi otobüslerimizle ilgili çalışmalar ile aynı sefer sayılarını sürdüren ve hatta artıran yaklaşım içerisindeyiz. Fedakârlığın zirvesinde bulunduğumuzun da Kayseri kamuoyu farkında ve bizler de farkındayız. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Şehrimizin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde ulaşımdaki konforu artırma yönündeki çalışmaları da fedakârca sürdürüyoruz. Pandemi mazeretine sığınmıyoruz. Hem bu süreci yönetiyoruz, hem de her türlü yatırımımızı devam ettiriyoruz.”

Kayseri’de ulaşım altyapısını daha güçlendirmek için yapılan çalışmalardan da söz eden Büyükkılıç, konuşmasında, “Talas’ımızdaki tramvay hattıyla ilgili ihalemizi yapmış ve protokolü imzalamış durumdayız. Yer teslimi de yapıldı. İnşallah orada çalışmalarımız sürüyor. Yine hatırlanacağı üzere Ulaştırma Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmayla Belsin’imizden, KUMSMALL’a kadar olan Nuh Naci Üniversitemiz ve Şehir Hastanemizin önünden geçen hattın çalışmaları da sürüyor. Katlı kavşak çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin öncü ulaşım şirketlerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sinyalizasyon Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü Akıllı Kavşak Projesi’nin ilk etabı hayata geçirildi.

Araç trafiği gün geçtikçe artan Kayseri’de, yenilikçi ve sürdürülebilir bir çözüm yaklaşımı geliştiren Kayseri Ulaşım A.Ş., bu sistem ile kavşaklardaki araç bekleme sürelerinin azaltarak trafik akışını hızlandırmış ve karbon salınımının azaltılmasını sağlandı.

Kayseri Büyükşehir belediyesi Ulaşım A.Ş bünyesinde geliştirdiği TSE belgeli Kaniş Kavşak Kontrol Cihazını da kullanılarak sistem maliyetlerinin düşürülmesi sağladı.

Trafik sıkışıklığına çözüm olacak Akıllı Kavşak Projesinin ilk etabı için Organize bölgesine ulaşımda önemli bir nokta olan Altınoluk Kavşağı ve bağlı kavşaklar pilot bölge olarak seçildi. 2020 Eylül ayında Ar-Ge çalışmaları başlamış olup, Ocak 2021’de pilot kavşakta akıllı sistem devreye alınmıştır. Projenin gerçekleştirilmesi için pilot kavşak üzerindeki her bir yola sensörler yerleştirildi. Geliştirilen Akıllı Sistem, sensörlerden gelen araç sayım verileri işleyerek, kavşağın yeşil sürelerini optimize ediyor. Bu kapsamda, sürücülerin gündüz vaktinde kavşaktaki bekleme süreleri yüzde 21, akşam vaktinde ise yüzde 18 oranında iyileştirme sağlanmış olup bu iyileştirme sonucunda trafiğin yoğun olduğu zamanlarda kavşakta oluşan kuyruk uzunluğu gözle görülebilir bir şekilde azaltıldı.

Ayrıca, geliştirilen Trafik Kontrol Merkezi yazılımı ile kavşaklar uzaktan yönetilebilir ve izlenebilir hale getirildi. İlk etabı tamamlanan projenin devamı olarak koordineli kavşaklar için de çözüm geliştirilme süreci devam ediyor. Akıllı kavşak uygulaması hızlı bir şekilde kent genelindeki kavşaklarda yaygınlaştırılacak.
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