Kayseri Büyükşehir, sel felaketi yaşayan Pakistan’a yardım tırı gönderdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muson yağmurlarının yol açtığı ve milyonlarca kişiyi evlerini terk etmek zorunda bırakan sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a gıda ve hijyen malzemeleriyle dolu yardım tırı gönderdi.

Verdiği desteklerle Kayseri’de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer alan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan şiddetli Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edilen dost ve kardeş ülke Pakistan’ın yaşadığı soruna kayıtsız kalmadı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katılımıyla, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce evin hasar gördüğü Pakistan’a gıda ve hijyen malzemeleri taşıyan yardım tırı gönderildi.

Yardım tırını uğurlayan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Pakistan’da yaşanan sel felaketi sonrası bakanların Pakistan’a gittiğini hatırlatarak, “Oradaki olayları yerinde incelediler. Türkiye’mizin her zaman mazlumun, mağdurun, masumun yanında yer alma anlayışı içerisinde oradaki yardıma muhtaç olan canlarımıza yetiştirilmek üzere ihtiyaç listesi oluşturuldu ve Türkiye’miz elinden gelen her türlü desteği verdi” dedi.

Büyükkılıç, afetzede ülkede halen suların tamamen çekilmediğini ve sel felaketinin maalesef kısmen devam ettiğini aktararak, “Bin 500’e yakın kardeşimizin rahmetli olduğunu biliyoruz. Cenab-ı Allah böyle felaketlerden tüm insanlığı korusun. Elbette biz renk, ırk, din ayrımı gözetmeden Türkiye Cumhuriyeti olarak, yerel yöneticiler olarak desteğimizi esirgemiyoruz. Bu anlayış içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar sonrasında yardım tırımızı gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Pakistan’daki rahmetli olanlara Mevla’mdan rahmet dilerken yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Sel felaketinin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. İnşallah yardım tırımız Ankara’ya ulaşacak oradan da trenler vasıtasıyla Pakistan’a ulaştırılacak. Pakistan, Kurtuluş Savaşı’nda bizlere her zaman için destek olan bir anlayış içerisinde Türkiye’mize yardım etmişti. Şimdi de onların sıkıntılı döneminde yanında yer almak kadar güzel bir duygu olmasa gerek diye buradan paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan gıda ve hijyen malzemeleriyle dolu yardım tırı Kayseri’den uğurlandı.