Kayseri Büyükşehir, Ramazan Bayramı’na hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Kayserililerin hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamamaları adına gerekli tedbirleri alarak, bayrama yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ramazan Bayramı’nı sevinçle beklediklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun Ramazan ayını idrak ettik, Kadir Gecesi’ni yaşadık elhamdülillah. Ramazan arınmadır, adeta rahmettir, mağfirettir, berekettir, günahlardan ve azaptan kurtuluştur. Şimdi de Ramazan Bayramı’nı sevinçle bekliyoruz” dedi.

“TÜM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM”

Büyükşehir Belediyesi’nin bayrama yönelik hazırlıkları ilgili bilgiler de veren Büyükkılıç şunları söyledi:

“Tabi bayram denilince dargınların barıştığı, dostların buluştuğu, uzakların yakın olduğu sevinçli tablo aklımıza geliyor. Bunun yanında çocuklarımızı sevindirip, büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öper iken kabirdeki geçmişimizi de unutmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak mezarlıklarla ilgili gerek esenlik açısından, gerek hizmet açısından zabıtamızla işbirliği halinde tüm hazırlıklarımız tamam. İnşallah huzur içerisinde hemşehrilerimiz geçmişlerini ziyaret etsinler. Mevla’m inşallah huzur içerisinde Ramazan Bayramı’nı hep beraber yaşamayı nasip etsin.”

BÜYÜKŞEHİR, RAMAZAN BAYRAMI’NA HAZIR

Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeleri için yürüteceği çalışmalar çerçevesinde, Ramazan Bayramı boyunca zabıta ekipleri 7/24 denetimlerine devam edecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikâyetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliği’nin 232 29 60 no’lu telefonuna iletebilecekler. Diğer yandan KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kayserigaz arıza ekipleri de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikâyetlerini gidermek için mesai yapacak. Su ile ilgili şikâyetler için vatandaşlar KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 185, elektrik arızaları için Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 186 ile doğalgaz arızaları için Kayserigaz’ın 187 no’lu telefonlarını arayabilecekler.

Bayram tatili süresince vatandaşların şehir içi ulaşımlarını hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs ve raylı sistem seferlerini aksatmadan sürdürecek.