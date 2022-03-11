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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden Kültür Sanat etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hız kesmeden sürdürdüğü kültür sanat etkinlikleri kapsamında, bu hafta sonu yine dolu dolu programlar gerçekleştirecek. ‘Nasreddin Hoca’ adlı çocuk tiyatrosu ile çocukları buluşturacak olan Büyükşehir, ayrıca düzenleyeceği konserlerle de vatandaşlara müzik ziyafeti sunmaya devam edecek.

KAYSERİ 11.03.2022, 12:47
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden Kültür Sanat etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hız kesmeden sürdürdüğü kültür sanat etkinlikleri kapsamında, bu hafta sonu yine dolu dolu programlar gerçekleştirecek. ‘Nasreddin Hoca’ adlı çocuk tiyatrosu ile çocukları buluşturacak olan Büyükşehir, ayrıca düzenleyeceği konserlerle de vatandaşlara müzik ziyafeti sunmaya devam edecek.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kültür sanat faaliyetlerini yaz kış demeden aralıksız şekilde sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocuklara kültür sanat duyarlılığı kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlere imza atıyor. Yeni bir etkinlikle çocukları buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi konservatuarı, ‘2022 Kültür Sanat Etkinlikleri’ kapsamında ‘Nasreddin Hoca’ adlı çocuk tiyatrosu düzenliyor. Kadir Has Kültür Merkezi’nde, 13 Mart Pazar Melih Cevdet Avşaroğlu yönetmenliğinde gerçekleştirilecek ‘Nasreddin Hoca’ adlı çocuk tiyatrosu, saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde sahne alacak. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek tiyatro etkinliği için detaylı bilgiye 0 352 232 20 40 numaralı telefon üzerinden ulaşabilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat rüzgârı estirmeyi sürdürüyor. Kayseri Tabip Odası işbirliğiyle 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, ödül töreni ve tıp bayramı kutlamaları kapsamında konser düzenliyor. Tüm Kayserililerin davetli olduğu Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserde halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, 13 Mart Pazar saat 19.30’da düzenlenecek Tıp Bayramı Ödül Töreni’nin ardından, saat 20.00’de sahne alacak. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, ‘2022 Kültür Sanat Etkinlikleri’ kapsamında düzenlediği ve müzikseverlerden büyük beğeni toplayan konserlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kent Korosu tarafından, 12 Mart Cumartesi saat 19.30’da, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Salonu’nda Türk Sanat Müziği Konseri gerçekleştirilecek. Birbirinden güzel parçaların seslendirileceği ücretsiz konser, Mustafa Uyan şefliğinde müzikseverlerle buluşacak.

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