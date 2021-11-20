Kayseri Büyükşehir Belediyesi stantları başkentte ilgi gördü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor, gastronomi, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlardaki stantları ile Türkiye’nin en büyük gençlik festivalinde gençlerin gönüllerini fethetti.

Başkent Millet Bahçesi’nde Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ’Tam Bana Göre Festival’ sloganıyla gençlere yönelik olarak düzenlenen festivalde Kayseri Büyükşehir Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor. 81 ilden 180 belediyenin tanıtım etkinlikleri ile katılım sağladığı Türkiye’nin en büyük gençlik festivali kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de stantlarıyla boy göstererek, Erciyes’i, pastırması ve mantısı ile öne çıkan kadim kenti tüm yönleriyle tanıtıp, gençlerle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi, festival alanında, KAYMEK, KAYTUR, Erciyes A.Ş., Bilim Merkezi ve Spor A.Ş gibi birimleriyle etkinliklerini sürdürüyor. Organizasyonda Büyükşehir Belediyesi workshop, sergi ve uygulama alanlarının yanı sıra belediye bünyesinde bulunan KAYMEK’in ebru sanatı, akıl oyunları, fotoğraf çekimi gibi çeşitli etkinlik stantları ile gençlerle buluşuyor. Ayrıca KAYMEK A.Ş.’nin özel ve anlamlı projelerinden Kerem ile Aslı’nın hikâyesinin anlatıldığı ’Erciyes’te Bir Sevda Masalı; Kerem ile Aslı’ sergisi de festivalde yoğun ilgi görüyor. Misafirler, İran’ın İsfahan’dan Kayseri Erciyes’e uzanan Kerem ile Aslı’nın hüzünlü ve çok az bilinen sevda hikâyesini, 18 farklı el sanatı ve 24 eserden oluşan sergi sayesinde öğreniyor. Yine Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanındaki çalışmalarını yürüten Spor A.Ş. de geleneksek okçuluk, modern okçuluk, badminton, bisiklet turları, voleybol, masa tenisi stantlarıyla etkinlik alanındaki yerini aldı. Ziyaretçilerine sporla eğlenceli zaman geçirme imkânı sunan Spor A.Ş. tanıtımlarını da sürdürüyor.

Festivalde gençlerin ilgi odağı olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pek çok yönü ile ön plana çıkan ve gastronomi zenginliği ile de ayrı bir öneme sahip olan kadim kent Kayseri’nin tanıtımına ayrı bir önem vererek, pastırmayı ve diğer lezzetlerini de ziyaretçilere tattırıyor. Büyükşehir Belediyesi, festivalin sona ereceği 21 Kasım’a kadar Başkent Millet Bahçesi festival alanında gençlerle buluşmaya ve Kayseri’nin tüm yönleriyle tanıtımını yapmaya devam edecek.