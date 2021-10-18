Kayseri Büyükşehir Belediyesi, faiz gideri olmayan tek büyükşehir belediyesi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırım gideri performansıyla 30 Büyükşehir Belediyesi arasında birinci oldu. Bütçesinden yatırıma en çok kaynak kullanan büyükşehir belediyesi olarak ilk sırada yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında faiz gideri olmayan tek büyükşehir belediyesi olarak da kayıtlara geçti.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kente ve ülkeye kazanımlar sağlayan, yatırımlarını ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi kapsamında 30 Büyükşehir Belediyesi’nin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda en çok yatırıma kaynak kullanan belediye olarak ilk sırada yer aldı.

KAYSERİ, 2020 YILI YATIRIM GİDERİ PERFORMANSINDA LİDER

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gastronomi, ticaret, endüstri, eğitim, turizm, sağlık ve tarihin merkezi Kayseri’de gerçekleştirdiği hamleler ile ülke genelinde de dikkat çekti. 2020 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçlarına göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri geride bırakıp, birinci sırada yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplam harcamasının yüzde 59.04’üne denk gelen 692 milyon 820 bin TL yatırım gideri ile Türkiye’de tüm büyükşehirlerin önünde yer aldı.

Kayseri Büyükşehir, sürdürülebilir büyümeyi ve toplumsal refahı destekleyecek şekilde kamu kaynaklarının tahsisi ve kullanımının sağlanması açısından kararlı çalışmalarını sürdürerek, 2020 yılı faiz giderinin toplam tahsilata oranı ile de Türkiye’de ilk sırada yer aldı. 2020 yılında 1 milyar 233 milyon 159 bin TL toplam tahsilat yapan Büyükşehir Belediyesi, faiz gideri “0 TL” olan tek büyükşehir belediyesi olarak dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak liderlik tahtına oturan, sadece ticaret, sanayi ve endüstri merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda turizm, kültür ve sanat merkezi olan kentte 2,5 yılda önemli çalışmalara imza attı. Şeffaf yönetim anlayışı ile şehrin ihtiyaçlarını karşılayan, yerel yönetimler olarak kentin geleceğine vizyon ve prestijli projeler kazandıran Başkan Büyükkılıç, 150 yıllık bir tarihe sahip Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde kamu harcamalarında sağlanacak verimlilik, etkinlik ve denetimi en iyi şekilde kullandı.