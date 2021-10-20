Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesini 1 milyar 800 milyon TL’ye çıkarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılında 1 milyar 500 milyon TL olan bütçenin, 300 milyon TL ek bütçe ile 1 milyar 800 milyon TL’ye yükseltileceğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, şehri daha iyi noktalara taşımak için yatırımdan yatırıma koşmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kent Kayseri’ye layık olacak hizmetleri ve yatırımları büyük bir özveri ve gayretle gerçekleştirdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı’nda 2021 yılında 1 milyar 500 milyon TL olan bütçeye ilave olarak 300 milyon TL’lik ek bütçenin meclise sunulacağını söyledi. Yatırımdan yatırıma koştuklarını ve bu şehir için daha fazlasını yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kasım ayı itibariyle 2021 yılı bütçesine ilave 300 milyon TL ek bütçe yapmış olacağız. 1.5 milyarlık bütçemizi 1 milyar 800 milyon TL’ye yükseltmiş olacağız. Hakikaten yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Çünkü israfa fırsat vermeyen, gereksiz para harcamalarına müsaade etmeyen bir yönetim anlayışımız var” dedi. Başkan Büyükkılıç, her kesimi kucaklayan, 16 ilçeyi bağrına basan yaklaşım sergilediklerinin altını çizerek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bu şehri daha iyi noktaya taşımanın gayreti ve kaygısını yaşıyoruz. Biz ekip çalışması yapıyoruz, yaptığımız işleri görev aşkıyla yapıyoruz. Allah, bu güzel şehre daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. 5 üniversitesi, 80 bin öğrencisi, 4 endüstri merkezi, 1600 fabrika kuruluşuyla biz de varız diyoruz. Biz üretimde, biz ihracatta, biz vatan sevdasında varız. Turizm ve yeşil odaklı, çevreci mantıkta çalışmalar ile hiçbir alanı boş bırakmadan her türlü çalışmalarda varız. Biz icraat üretiyoruz” ifadelerini kullandı.