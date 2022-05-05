Kayseri Bocce takımları çeyrek finale yükseldi

Kırıkkale’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımları çeyrek finale yükseldi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Dairesi Başkanlığının faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Grup Müsabakaları Kırıkkale’de gerçekleşti. Kayseri takımları göstermiş oldukları mücadele ile Kayseri farkını ortaya koyarak grubunu başarı ile tamamladı ve Kütahya’da yapılacak olan Çeyrek Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları, İl temsilcisi Fatih Okur ve antrenörleri Mustafa Özkara’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.