Kayseri Bilim Merkezi’ne TEKNOFEST’te yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, Samsun’daki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) yoğun ilgi görüyor.

30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşen Türkiye’nin en büyük festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Kayseri de yerini aldı.

Bilim meraklılarının ilgisini çekecek hemen her konuda yaptığı etkinlikler ve Bilim Şenlikleri ile ülke genelinde adından sıkça söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, standını bu sefer Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne kurdu.

Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan, 100’den fazla deney düzeneği, Türkiye’nin 109 koltuk ile en yüksek kapasiteli planetaryumu, etkinlik ve eğitimlerin gerçekleştirildiği robotik, sanat ve fen atölyeleri, özel tasarım galerileri ve kütüphanesi ve ayrıca bilim kamp ve şenlikleri gibi etkinlikleri ile dikkatleri üzerine çeken Kayseri Bilim Merkezi, milyonlarca kişinin katıldığı TEKNOFEST’te de yoğun ilgi gördü.

Kayseri Bilim Merkezi’nin dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Samsun’da gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ilgi odağı olmaya ve yoğun ilgi görmeye devam ediyor.