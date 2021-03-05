Kayseri Bilim Merkezi örnek olacak

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Bilim Merkezi’ne, Denizli ve Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından teknik gezi düzenlendi. Heyet, burada kendi şehirlerinde kurulması planlanan bilim merkezleri için tecrübe ve bilgi edindi.

Kayseri Bilim Merkezi’ne gerçekleştirilen teknik geziye, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ile beraberindeki heyet ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci ile beraberindeki heyet katılırken, misafirlere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman’ın yanı sıra Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Serdar Yaroğlu ile Bilim Merkezi Sorumlusu Can Terzioğlu da eşlik etti.

KAYSERİ BİLİM MERKEZİ, YENİ BİLİM MERKEZLERİNE ÖRNEK OLACAK

Anadolu’nun en gözde bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi hakkında bilgiler alan heyet, şehirlerinde kurulacak yeni bilim merkezleri için incelemelerde bulunurken, Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Serdar Yaroğlu ile Kayseri Bilim Merkezi Sorumlusu Can Terzioğlu ise misafirleri bilim merkezi hakkında bilgilendirdi ve heyete tecrübelerini aktardı.

Heyet, ayrıca Yamula Barajı kıyısında bulunan ve bilim merkez içerisinde sergilenen 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında bilgiler aldı.