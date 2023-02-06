Kayseri beyaza büründü

Kayseri’de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile beraber şehir beyaza büründü.

Kayseri’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Yağan karla beraber şehir merkezi beyaza büründü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden dün yapılan açıklamada, şehirde kuvvetli ve yoğun kar yağışının etkisini göstereceği belirtilerek, "Oluşması muhtemel risklere (ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" uyarılarında bulunulmuştu.