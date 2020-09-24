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Kayseri Basket’in yeni transferi Tyasha Pearl Desiree sağlık kontrolünden geçti
KAYSERİ BASKETBOL SPOR KULÜBÜ'NÜN YENİ TRANSFERİ TYASHA PEARL DESİREE, MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ'NDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ.
KAYSERİ 24.09.2020, 12:32
Kayseri Basketbol Spor Kulübü’nün yeni transferi Tyasha Pearl Desiree, Memorial Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
ABD’nin Dallas Wings takımından transfer edilen 22 yaşındaki oyun kurucu Tyasha Pearl Desiree Memorial Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Türkiye’de ilk kez oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu kaydeden Desiree; "Çok heyecanlıyım. Takımla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. Hedefim kesinlikle kazanmak. Takımım ve coachım ne zaman ihtiyacı olursa yapmaya çalışacağım. Takımım ve coachımın bana güvenebileceği bir oyuncu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kayseri Basket Spor Kulübü’nün Desiree ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
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