Kayseri Barosu’ndan küçük kızın skandal görüntülerine tepki

Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Nazime Kalan, yaşı küçük bir kız çocuğunu düğünde alkol masası üzerine çıkartarak oynatan ve çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan şahısları kınayarak, “Çocuk, toplumun hiçbir kesimi için ‘sözde eğlencenin’ bir unsuru olamaz” dedi.

27 Mayıs günü bir düğünde yaşı küçük kız çocuğunun alkol masasında oynatılmasına ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepkiye yol açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüntüyü paylaşan kişinin B.Ç. olduğu ve gözaltına alındığı belirtilirken, konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Nazime Kalan, küçük kız çocuğunun ebeveynlerine ve olaya karışan şahıslara tepki gösterdi. Kalan açıklamasında, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve yayılan;küçük bir kız çocuğunun alkol masasının üzerinde oynatıldığına ilişkin görüntüler üzerine; 30 Mayıs 2023 tarihinde Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak suça konu talihsiz olaya dahili bulunan, videoyu çeken ve paylaşan şahıslar hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere harekete geçilmiştir. Süreç içerisinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın başlatıldığı, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü , Emniyet ve Jandarma birimlerinin de konudan haberdar olduğu ve tahkikat yürütüldüğü ve suça konu video ile alakalı olarak görüntülerin kaldırılması amacıyla da çalışma yürütüldüğü bilgisi edinilmiştir. Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak çocuklarımızın her türlü istismarının önüne geçilmesine ilişkin olarak çalışmalarımızı gönüllülük esasıyla yerine getirirken; izahı ve mazereti olmayan bu hadisenin ilimizde gerçekleşmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz” diye konuştu.

Çocuğun, toplumun hiçbir kesimi için eğlencenin bir unsuru olamayacağını söyleyen Kalan, “Toplumun tüm kurum ve kuruluşları çocukların korunması ve gözetilmesi konusunda kendi üzerlerine düşen sorumluluğu almalı ve toplumun her bir ferdi çocuklar konusunda gerekli hassasiyeti sağlamak amacıyla bilinçlendirilmelidir. Kanunu bilmemek mazeret sayılmayacağı gibi; bahse konu hadise suç oluşturmasının yanı sıra söz konusu görüntülerin bir kültür kisfesi altında sıradanlaştırılması da kabul edilemez. Belirtmek isteriz ki; talihsiz olayda istismar edilen mağdur çocuğumuzun bu istismarına göz yuman velayet/vesayet sahiplerinin, olaya seyirci kalan kişilerin, İzlediğimiz görüntüleri kayda alanların, bahse konu video kayda alınırken müdahale etmeyenlerin, videoyu her ne sebeple olursa olsun çocuğun kimliğini açığa çıkaracak şekilde afişe ederek paylaşanların, olayın vehametinden kendisine çıkar sağlamaya çalışan şahısların her birinin tek tek tespit edilerek hukuk nezdinde hesap vermelerinin takipçisi olacağız. Sorumlu kişi ve kişilerin her birinin hukuk karşısında hesap vermeleri için soruşturmanın her aşamasını Kayseri Barosu olarak yakından takip edeceğimizi, hiçbir indirim ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın sorumlu kişi ve kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin tüm aşamalarında dosyayı takip edip davaya müdahil olacağız” ifadelerini kullandı.

Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse de bundan sonraki süreci yakından takip edeceklerini söyleyerek, “Bu konuyla alakalı hukuk nezdinde üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Gerekli girişimlerde bulunacağız. Konuyu Cumhuriyet Başsavcılığına iletmek üzere harekete geçtiğimiz esnada olayın zaten Başsavcılığa intikal ettiğini öğrendik. Bizim davaya katılma talebimiz olacak. Bundan sonraki süreci yakından takip edeceğiz. Herhangi bir kültür kisvesinin altından bunun mazur görülmesinin doğru olacağını düşünmüyoruz. Burada asıl mağdur durumdaki kişi çocuktur" şeklinde konuştu.