Kayseri Barosu seçime gidiyor

Kayseri Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Eylül’de yapılacak.

Kayseri Barosu’ndan yapılan açıklamada, 4 Eylül’deki Olağan Genel Kurul’da yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının 11 Eylül’de yapılacağı bildirildi. Kadir Has Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde saat 10:00’da yapılacak toplantının ardından 12 Eylül tarihinde ise yine aynı yerde seçimlerin yapılacağı aktarıldı.