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Kayseri Atletizm Takımı finale yükseldi

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2020-2021 faaliyet programında yer alan Spor Toto U18 Atletizm Ligi Ankara’da yapıldı.

KAYSERİ 12.07.2021, 15:11
Kayseri Atletizm Takımı finale yükseldi
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Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2020-2021 faaliyet programında yer alan Spor Toto U18 Atletizm Ligi Ankara’da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde U18 yaş grubunda kulüpler seviyesindeki en önemli organizasyon olan Spor Toto U18 Atletizm Ligi’nde ilk kademe müsabakaları 10-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ankara Beytepe’de yapıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Atletizm Sahası’ndaki yarışmalarda kadınlarda 12, erkeklerde 19 takım finale kalabilmek için yarıştı.

Kayseri’yi temsil eden Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü elde ettiği başarılarla finale kaldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulüp sporcularını ve antrenörleri Süleyman Altınoluk, Sezer Şarvan, Zehra Polat Şarvan ve Sedat Bozbay’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi
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