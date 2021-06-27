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Kayseri amatörünün acı günü

Kayseri amatör küme takımlarından Akkışla Gençlikspor’un 27 yaşındaki genç futbolcusu Osman Çamdal, Adana’da serinlemek için Seyhan Nehri’nde boğularak öldü.

KAYSERİ 27.06.2021, 08:39
Kayseri amatörünün acı günü

Kayseri amatör küme takımlarından Akkışla Gençlikspor’un 27 yaşındaki genç futbolcusu Osman Çamdal, Adana’da serinlemek için Seyhan Nehri’nde boğularak öldü.

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Akkışla Gençlikspor forması giyen Osman Çamdal hayatını kaybetti. Adana’da serinlenmek için suya giren genç futbolcu boğularak can verdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Osman Çamdal’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Kayseri’ye getirildi. Osman Çamdal’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akkışla’nın Alevkışla Köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kayseri amatör camiası tarafından sevilen Osman Çamdal, Gençlerbirliği, Gültepessor, Kayserigücü ve son olarak da Akkışla Gençlikspor formaları giymişti.
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