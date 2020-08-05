Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu genel kurulu ertelendi
KAYSERİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU’NUN 8 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN GENEL KURULU TOPLANTISI ERTELENDİ. YAPILAN AÇIKLAMADA, “İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, BAKANLIK MAKAMININ 24.07.2020 TARİHLİ OLURLARI İLE DERNEK GENEL KURUL TOPLANTILARI 31.10.2020 TARİHİNDEN SONRA 30 GÜN İÇİNDE YAPILMAK ÜZERE ERTELENMİŞTİR” DENİLDİ.
Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu’nun 8 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan Genel Kurulu toplantısı ertelendi. Yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı, Bakanlık makamının 24.07.2020 tarihli olurları ile dernek genel kurul toplantıları 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılmak üzere ertelenmiştir” denildi.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığı, Bakanlığı’nın Dernek genel kurul toplantıları 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılmak üzere ertelendiği hatırlatıldı. Açıklamada; "Buna rağmen Kayseri Valiliğimizin olurları ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğüne Federasyonumuz genel kurulunun planlanan tarih olan 08 Ağustos 2020 tarihinde yapabilmemiz için gerekli iznin verilmesi hususunda müracaatta bulunduk. Pandemi nedeniyle genel kurulun yapılamayacağı tarafımıza bildirildi. Pandemi ile ilgili şartlar düzeldiği takdirde genel kurulumuzu Kasım ayı içerisinde yapabileceğimizi, genel kurul tarihine kadar Federasyonumuz tüm kurulları ile birlikte görevinin başında olup Kayseri Amatör Spor Kulüplerinin hizmetine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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