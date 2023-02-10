Kayseri Adliyesi’nden depremzedelere yardım eli

Kayseri Adliyesi ve Bölge Adliye Mahkemesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için ayni yardımda bulundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen depremden 10 il etkilendi. Türkiye’nin tek vücut olup, el ele verdiği deprem felaketine Türkiye’nin dört bir yanından yardım yağıyor. Kayseri Adliyesi’de depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için afet bölgesine 1 tır ayni yardım malzemesi gönderdi. Bir daha böyle bir depremin yaşanmaması için temennilerde bulunan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz; “Ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. 10 ilimizde akla, hayale gelmeyen ve öngörülemeyen ciddi bir can ve mal kaybımız var. Çok üzgünüz. Ancak gün birlik ve beraberlik günüdür. Devletimiz ve milletimiz el ele. İnşallah bu yarayı hep birlikte en kısa zaman da saracağız. Bütün sivil toplum kuruluşlarımızdan ve resmi kurumlarımızdan yardım kampanyaları yapılıyor. Biz de bu konuda adliyemiz ve bölge adliyemiz olarak ayni hem de nakti yardım kampanyası başlattık. Şu anda ayni yardımımızı tamamladık ve bir tır dolusu malzememizi Kahramanmaraş’a gönderiyoruz. Yardımları yapan bütün meslektaşlarımıza ve cezaevi personelimize teşekkür ediyorum. Bölge adliyemizin duyarlı çalışanlarına, hakim ve savcılarına da çok teşekkür ediyorum. İnşallah yardımlarımız yerine ulaşacak. Yardım yapan kardeşlerimizde bunun mükafatına manevi anlamda nail olacaklardır. Rabbim bir daha böyle afetleri bizlere yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tır Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.