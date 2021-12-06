Kayseri 4. Kitap Fuarı’na 3 günde 214 bin 610 ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç anısına 4’üncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, 3. gününde 214 bin 610 ziyaretçi ağırladı.

Kayseri ve çevre illerden gelen kitapseverler, Türkiye’nin en ünlü yazarları ile birebir görüşme imkanı bulurken, yazarların düzenlediği imza törenlerine de katılım sağlıyor. Fuara yeni bir rekor olarak 800 binin üzerinde ziyaretçi kazandırmak istediklerini söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Kayseri 4. Kitap Fuarı 3 Aralık tarihinde kapılarını açtı. İnşallah 12 Aralık saat 21.00’e kadar devam edecek. Bugün 4. günümüzdeyiz. 3 günlük ziyaretçi sayımız 214 bin 610 kişi oldu ve bugün de pazartesi olmasına rağmen son derece yoğun bir ilgi ve alaka var. Okullar servislerle öğrencileri getiriyor. Şu anda 117 okul fuar alanına girişi yaptı. 798 bin ziyaretçi sayısı gibi bir rekoru elinde bulunduran Kayseri Kitap Fuarı’nı inşallah Pazar günü akşam yeni bir rekorla süslemek istiyoruz ve bunun için de mücadele ediyoruz ve 800 bin ziyaretçinin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Kayseri 4. Kitap Fuarı’na olan ilgi ve alakadan dolayı herkese teşekkür ederiz ama burada maske ve mesafe kurallarına önemle uyulmasını rica ediyoruz” dedi.