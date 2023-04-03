Kayseri 1.Amatör Küme Play-Off: Talas Anayurtspor: 2 - Güneşspor: 1

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off 2. maçında Talas Anayurtspor ile Güneşspor karşı karşıya geldi. Zorlu doksan dakika sonunda gülen 2-1’lık sonuçla Talas Anayurtspor oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Turan Çelik xx, Hamza Yıldız xx

Talas Anayurtspor: Deniz xx, Bahri Gören xx, Doğan Bilgin xx, Mehmet Beştepe xxx, Ahmet Sürmeli xx, Serhat Pakır xx, Okan Gürkan Yeter xx, Samet Dağlı xx, (Mehmet Gül ? dk.90+1), Metin Yılmaz xx, (Aziz Mahmut Gül x dk.60), Semihcan Gül xxx, Batuhan Taştan xx,

Güneşspor: Ömür Tuzcu xxx, Alaattin Sayın xx, Onur Kaan Ünal x, Erdin Kaynar x, (Erkan Erol x dk.86), Burak Furkan Pakırcı x, (Kürşat Cengiz xdk.60), Abdulsamet Ülger x, Egemen Polat x, (Mert Yusuf Aslan x dk.76), Ahmet Emin Karaca x, Bahattin Can Ardıç xx, Emre Çolak xx, Fatih Demircan xx

Goller: Semihcan Gül (Dk. 22), Mehmet Beştepe (Dk. 65) (Talas Anayurtspor), Emre Çolak (Dk. 45+2) (Güneşspor)